県内の人気グルメやスイーツなどが大集合。 「春の県産品まつり」が、長崎市の浜屋百貨店で始まりました。 松浦で水揚げされた新鮮なアジの “フライ” に、五島からは人気の “鬼鯖鮨” も販売されます。 長崎市の浜屋百貨店で始まった「春の県産品まつり」には、56社のグルメやスイーツなど、約2000点が集まりました。 五島市から初出店の波止場パーラァは「安納芋の豆乳バタ&#