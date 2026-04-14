俳優のビョン・ウソクが、14日までに自身のインスタグラムを更新。IUとW主演する韓国ドラマシリーズ『21世紀の大君夫人』のオフショットを公開した。【写真】「白馬の王子様」ビョン・ウソク、“王子”のオフショット本作は、もしも21世紀の韓国に王室が存続していたら、という架空の現代を舞台に、韓国最大の財閥家の次女ソン・ヒジュ（IU）と名ばかりの称号だけしか持たない孤独な王子イアン大君（ビョン・ウソク）が出会