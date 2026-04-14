京都府南丹市の山林で4月13日、子どもとみられる遺体が見つかりました。南丹市では男子児童が行方不明となっていて、警察は関連を調べるとともに身元の確認を急いでいます。 （MBS河本光正アナウンサーの報告）引き続き、京都府南丹市園部町、子どもとみられる遺体が見つかった山林の前に来ています。すぐ後ろを見てみますと、竹林があるというような状況になっています。先ほどからおよそ1時間ほどが経過しまして、現在