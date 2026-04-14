中国の習近平国家主席は14日、スペインのサンチェス首相と北京で会談し関係強化と多国間主義の維持を確認しました。中国外務省によりますと習主席は会談のなかで「今日の世界は混乱が相次ぎ、正義と強権のせめぎ合いに直面している」と指摘しました。その上で、アメリカのトランプ政権の外交政策を念頭に「世界が弱肉強食の法則に戻ることを阻止し多国間主義を守らなければならない」と強調しました。また、習主席は「両国の利益に