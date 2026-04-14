関西経済連合会の松本正義会長は14日の定例記者会見で、中東情勢を巡り「欧州連合（EU）の主要国は手を結んで戦争を阻止しようと、かなり精力的にやっている。日本にはそれが欠けているのではないか」と政府の対応に苦言を呈した。