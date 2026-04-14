元日本テレビのフリーアナウンサー宮崎宣子（46）が14日までにインスタグラムのストーリーズを更新。車の運転をめぐる夫への不満をつづった。宮崎は、傷ついた車体の写真を貼り付け「夫よー擦ってるやん」と号泣する絵文字を添えて言及。続く投稿では、車の助手席に座った自身の写真をアップし、「危ないかもと思いながら、とりあえずいってみる夫、危ないなら必ず切り直す私」と車の運転に関する夫婦での性格の違いを記した。そん