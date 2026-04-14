【モデルプレス＝2026/04/14】モデルの高橋ユウが4月13日、自身のInstagramを更新。韓国での息子たちのショットを公開した。【写真】35歳2児の母モデル「絵になる親子」韓国での息子2人との旅行ショット◆高橋ユウ、韓国での息子たちの姿公開高橋は「韓国もおしゃれなカフェがたくさんあってめっちゃ好き」と記し、姉で女優の高橋メアリージュンが撮影したという写真を複数枚投稿。カフェで子ども2人とインテリアを見ている親子シ