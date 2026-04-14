【モデルプレス＝2026/04/14】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル／以下、ミセス）のスタジアムツアー「ゼンジン未到とイ／ミュータブル〜間奏編〜」が4月18日より、いよいよ幕を開ける。インディーズ時代より前からライブハウス規模で行ってきた「ゼンジン未到」シリーズが、ついに国立の地へ。本記事では、その大舞台を前に、彼らが刻んできた数々の記録を振り返る。【写真】ミセス、雰囲気ガラリのド派手衣