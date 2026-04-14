【モデルプレス＝2026/04/14】歌舞伎俳優の市川團十郎白猿が4月13日、自身のオフィシャルブログを更新。子どもたちの2ショットを公開した。【写真】48歳歌舞伎俳優「すっかりお姉さんの顔」 娘＆息子の思い出ショット公開◆市川團十郎、娘＆息子の2ショット披露團十郎は「出来てきた、」と題したブログを投稿。「各地を巡り 劇場での孤独を撮りました」と記し、自身が訪れた劇場の誰もいない客席を撮影した写真パネルの数々を披露