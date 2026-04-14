【モデルプレス＝2026/04/14】元体操日本代表でタレントの田中理恵が、4月14日までに自身のInstagramストーリーズを更新。息子と元AKB48メンバーとの3ショットを公開した。【写真】38歳元体操女子、息子が「デレデレ」元AKBとの3ショット◆田中理恵、息子＆元AKB48メンバーとの3ショット披露田中は、元AKB48でタレントの板野友美をメンションし、「ちょっと前に遊んだよ」と報告。投稿された写真には、笑顔の田中と板野、照れくさ