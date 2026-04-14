【モデルプレス＝2026/04/14】「ミス青学コンテスト2020」で準グランプリを獲得し、ABEMAのオリジナル恋愛リアリティショー「恋愛ドラマな恋がしたい〜Kiss On The Bed〜」にも出演していた新田さちかが4月13日、自身のInstagramを更新。ランニングウェア姿を公開し、注目を集めている。【写真】27歳ミス青学「美ボディが際立つ」美ヒップ強調ランニングウェア姿◆新田さちか、美脚輝くカジュアルコーデ公開新田は「お散歩日和」と