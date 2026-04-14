生間流式包丁の特別授業おかやま山陽高校浅口市鴨方町 料理人を目指すおかやま山陽高校の調理科の生徒が、14日、平安時代から伝わる伝統的な食の儀式「生間流式包丁」を学びました。 「生間流式包丁」とは食材に手を触れず包丁と箸を使って魚などを切って盛り付け、めでたい形を表現する食の儀式です。 生徒は、和食専任の山本八朗講師の華麗な手さばきを見学しました。 今回は「スズキ」の身で船の形を表