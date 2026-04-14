イギリスのジャズ周辺のシーンを追っていると、エゴ・エラ・メイ（Ego Ella May）の名を頻繁に目にする。エズラ・コレクティヴのジョー・アーモン・ジョーンズ、Wu-Lu、アルファ・ミスト、ブルー・ラブ・ビーツ、ヌビアン・ツウィスト、コジェイ・ラディカルといった面々との共演。さらにはブルーノートの再解釈企画『Blue Note Re:imagined II』への参加。いまや彼女は「UKジャズを代表する声」の一人であると断言していいだろう