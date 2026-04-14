静岡市で毎年、秋に開催される大道芸ワールドカップの運営主体が今月、法人化したことに伴い役員らが14日、静岡市の難波市長を訪ね、今後の運営方針などについて意見交換をしました。14日午前、難波市長を訪ねたのは、4月1日に法人化した「静岡フェスティバルデザイン推進機構」の青島大輔代表理事ら5人です。1992年に始まった「大道芸ワールドカップ」は、これまでボランティアを中心とした実行委員会が運営してきま