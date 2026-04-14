静岡･牧之原市の海岸近くの小学校で、児童がライフジャケットを着用して避難訓練が行なわれました。牧之原市の地頭方小学校は目の前に海があり、南海トラフ地震発生時には最大14メートルの津波が想定されています。この学校では、地元企業からライフジャケットが贈られたのを機に、2024年から、ライフジャケットを着用した避難訓練を行っています。14日は、地震発生の知らせとともに、142人の全校児童がライフジャケットを身