大阪市港区のアートホテル大阪ベイタワーは、５月１１日から６月３０日まで、地上２００メートルにある、大阪随一の絶景を誇るレストラン「スカイビュッフェ５１」で、「平成カルチャー」を巡る体験をテーマにしたビュッフェ「＃平成しか勝たん！ 〜うちらの青春まるごとリバイバル〜」を開催する。シーズンごとにテーマが変わる同レストラン。この初夏はギャル文化を軸に「平成カルチャー」にフォーカスし、時代を象徴するモ