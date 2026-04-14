◆パ・リーグオリックス―西武（１４日・京セラドーム大阪）オリックス・馬殿（ばでん）太郎球団社長が、試合前に高知市の桑名市長らからメロン、小夏の贈呈を受けた。藤井専務取締役、小浜球団本部長、砂川営業本部長、久保球団副本部長兼管理部長らと同市による表敬訪問に出席。同市長から「勝ち越し街道をまっしぐらに駆け上がっていくことを期待しております」と激励の言葉が送られた。この日の試合は「２０２６高知よさ