元女子プロレスラーでタレントの北斗晶が１４日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。ファンシーな趣味を明かした。この日、独特なコレクションの話題になると、「一番の私の昔からの趣味が…。ちょっと恥ずかしくて言いづらいんですけどね」と前置きすると「レターセット…」と明かした北斗。「レターセットとかを集めちゃうのよ。でも、高級なのは使えないのよ