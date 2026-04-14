ヨーグルトの食べ方は？ 日常的に食べて健康を意識しているという人も多いヨーグルト。普段どんなふうに食べていますか？ 食べ方にマンネリを感じたら、一風変わったおいしい食べ方を試してみるのはいかがでしょうか。 やさしい甘さが嬉しい「りんご×ヨーグルト」食べごたえ抜群「グラノーラ×ジャム×ヨーグルト」和風スイーツ風「きな粉×あん×ヨーグルト」おしゃれ感抜群「塩×ミント×ヨーグルト」バリエーション豊富で脱