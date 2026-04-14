報知杯ＦＲを勝ったギリーズボール（牝３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父エピファネイア）が、次走はＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）への出走を視野に入れていることが分かった。状況を見極めた上で判断するという。キャロットクラブが１４日、ホームページで発表した。同馬は重賞初制覇を飾った後、体調面を考慮して優先出走権を獲得した桜花賞への出走を見送った。前走後は放牧先の福島・ノ