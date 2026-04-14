■これまでのあらすじ約束の3カ月が経っても貸しているマンションから出て行こうとしない姉・絵美。夫・智也は早く義兄のところに戻ってほしいと思っているが、姉の反応は薄かった。そんな中、妻・遥が「あなた、お義姉さんのこと見くびってるでしょ？」と言い出す。姉は頼りなくて、流されやすい人だと思っていたのに…妻は頭の回転が速い人だと言う。「大学を辞めたのも、本当に絵美さんが決めたことなのかな」とまで言い出した