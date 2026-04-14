記者会見する陸自トップの荒井正芳陸上幕僚長＝14日午後、防衛省自民党大会での陸上自衛隊中央音楽隊の自衛官による君が代歌唱に関し、陸自トップの荒井正芳陸上幕僚長は14日、記者会見で「法令に抵触しないと報告を受けていた。職務ではなく私人として歌唱したもので、不適切だったとは考えていない」との見解を示した。一方で「さまざまな受け止めが生じていることは承知している。隊員一人一人の自覚を促すような指導を徹底し