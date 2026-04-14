ボートレース津のヴィーナスシリーズ第2戦「BOATBoyカップ」が、15日に開幕する。14日はエンジン抽選を含む前検業務が行われた。評価が微妙なエンジンとどう向き合うか。倉持莉々（32＝東京）が手にした50号機は前回使用者がG1ダイヤモンドカップ（2〜7日）の高田ひかる。いつもの猛烈伸びには仕上がっていなかった。ただ、2節前（3月24〜29日）は坪井康晴が節イチ級の足で優勝。評価は何とも微妙だ。「ペラは片面だけ叩いて