フィギュアスケートペアでミラノ・コルティナ五輪金メダル“りくりゅう”の木原龍一（３３）＝木下グループ＝がレアな姿を公開し、反響を呼んだ。「７年ぶりにスーツを新調、そして新しい私服も。私服＝ジャージはもう卒業です」と綴り、ＢＯＳＳのスーツできめた姿や、大谷翔平モデルのジャケットに袖を通した姿を投稿した。コメント欄にはパートナーの三浦璃来も登場し、「よかったねジャージ見飽きたもん笑」。フォロワー