居酒屋チェーンの養老乃瀧は、2026年4月14日から27日までの期間限定で「春のイチオシメニュー半額フェア」を開催しています。新社会人の歓迎会などにピッタリ「春のイチオシメニュー半額フェア」では、4月14日から20日までと4月21日から27日までの期間に、それぞれ養老乃瀧がオススメするメニューを半額で提供します。・第1弾（4月14日から20日まで）：竹の子ステーキ出汁をたっぷり含んだ竹の子をステーキに！香ばしい香りとバ