今月、新たに誕生した由利本荘市の小学校で初めての入学式が行われました。新1年生は交通ルールを守って元気に登校することを誓いました。由利本荘市内の3つの小学校が統合して今月新たに誕生した本荘東小学校。2年生以上は今月9日に授業が始まりましたが、新1年生は14日が初めての登校日。真新しい校舎に76人の新1年生が加わりました。加賀秀和校長「毎朝みなさんが安全に登校できるように、きょう入学式に来てくださってい