14日は日差しが降り注ぎ暖かい1日となりました。秋田市は最高気温が今年最も高い20.9度を観測しました。この陽気に誘われ、秋田市の千秋公園には満開のサクラを楽しむ人が大勢訪れています。♢♢♢♢♢※映像をご覧ください♢♢♢♢♢花とともに食も花見の楽しみの一つですよね。千秋公園のサクラは今週いっぱいは楽しめそうです。