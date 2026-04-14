スガ シカオと大石昌良が、7月4日に大阪城音楽堂にて開催される『SOUND CONNECTION -Acoustic Sessions-』に出演する。 （関連：宮本浩次、吉井和哉、スガ シカオ……2026年還暦を迎えるアーティスト、止まらない歩みに注目） 同イベントは、MBSテレビが関西イベンターを務め、エンタテインメント業界とタッグを組んだ音楽イベント。アーティスト、オーディエンスはもちろん、関西から音楽シー