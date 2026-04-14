日銀が１４日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５９円０６～０８銭と前日に比べ５４銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１８７円３６～４０銭と同６８銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１７７９～８０ドルと同０．００８３ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS