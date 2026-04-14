Spotifyがその年に躍進を期待する新進気鋭アーティストをサポートするプログラム『RADAR: Early Noise』。2026年はOSHIKIKEIGO、OddRe:、kurayamisaka、ハク。、Maverick Mom、名誉伝説、LAUSBUB、luv、Litty、Rol3ertの10組が選ばれた。3月19日、東京・Spotify O-EASTにて行われたライブイベント『Spotify Early Noise Night #18』には、その中からOSHIKIKEIGO、名誉伝説、OddRe:、ハク。に、オープニングア