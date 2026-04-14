ジョイフル本田とアークランズは１４日の取引終了後、共同株式移転により経営統合を実施すると発表した。設立する共同持ち株会社の株式をアークランズ１株に対し１株、ジョイ本田１株に対し１．１５株割り当てる。両社の上場廃止日は２０２７年２月２５日。同年３月１日に共同持ち株会社が上場する。ホームセンター事業を展開する両社は経営統合により、商品力の強化や調達・マーケティング機能の