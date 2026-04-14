日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月14日の日経225ミニ期近（2026年5月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の5088枚だった。 ◯2026年5月限（特別清算日：5月15日） 取引高(立会内) ソシエテジェネラル証券5088(5088) ABNクリアリン証券 4716(4716) バークレイズ証券3094(3094) SBI証