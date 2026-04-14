2026年4月13日、台湾メディア・中国時報は、台湾の特許薬支出割合が約4割にとどまっており、専門家が日本の経験に学ぶべきと提言していることを報じた。記事は、台湾医薬品法規学会が12日に開催したフォーラムで、資誠連合会計士事務所（PwC台湾）の劉士瑋（リウ・シーウェイ）副総経理が22〜24年の健康保険給付薬を分析した報告を示し、台湾の特許薬支出割合は約4割で、米国、オーストラリア、カナダ、日本、ドイツなど主要