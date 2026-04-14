中国チェーン経営協会がこのほど発表した2026年の中国飲食チェーンブランドTOP300によると、中国の飲食チェーン化率は6年連続で上昇し、2025年には全国の飲食チェーン化率は25％に達しました。業界の集中度は着実に高まり、店舗数1万店規模のブランドは増加を続け、ノンアルコールの嗜好（しこう）飲料やファーストフードから郷土風味の軽食、中華風スパイス煮込みの総菜まで、細分化された各分野で全国的な影響力を持つトップチェ