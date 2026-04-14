ニトリは、「最適な硬さに自動で調整 AIマットレス」を、2026年4月下旬から一部のニトリ店舗および通販サイト「ニトリネット」で販売する。「人がベッドを選ぶ時代から、ベッドが人に合わせる時代へ」をコンセプトに開発したという。全身ストレッチ「リラックスモード」装備約1万人の体格データをAI（人工知能）で分析して導き出したというアルゴリズムに基づき、身長や体重、睡眠中の寝姿勢の変化を感知し、内蔵されたエアスプリ