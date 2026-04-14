タレント・山田邦子（65）が14日にYahoo!ニュースでの「コメンテーター」枠を更新し、タレントのマツコ・デラックス（53）の復帰について言及した。マツコは首の手術のため休養していたが、13日放送のTOKYOMX「5時に夢中!」の生放送で10週ぶりに復帰。番組冒頭で拍手とともに「お帰りなさい!」と祝福されると「本当にもう私、FIREできるんですよ。労働意欲が湧かなくて。今日も1時間前までバックレてやろうと思ってて。本当