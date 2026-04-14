日本漫画家協会は14日、第55回日本漫画家協会賞のコミック部門の大賞にトマトスープさんの「天幕のジャードゥーガル」（秋田書店）、カーツーン部門の大賞に「自由と平和な表現活動を支援する団体WART」の「WARTCARTOON」（寿郎社）が決まったと発表した。賞金は各50万円。選考委員会は「天幕の―」について「非凡な漫画力が遠いイスラム・モンゴルの歴史の知られざる物語へ私たちを深く深くいざなう」と評価した。多様な