西地区2位の京都は14日、城陽市内のサンガタウンで公開練習を行った。18日にアウェーC大阪戦。1試合消化が少ない中で首位・神戸を同勝ち点8差で追う中、戦列を離れているFWラファエル・エリアスが全体メニューを消化した。「しっかり戻ってこられたことがうれしい。気持ちよくトレーニングできている」3月14日・C大阪戦で負傷交代してからちょうど1カ月。実戦形式のメニューでは接触を避けるフリーマン形式だったが、充実の