１４日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）に比べて５４銭円高・ドル安の１ドル＝１５９円０６〜０８銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、６８銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１８７円３６〜４０銭円で大方の取引を終えた。