14日の参議院外交防衛委員会で小泉防衛大臣は安全保障環境について見解を述べた。【映像】小泉防衛大臣が危機感を訴える瞬間参政党の山中泉議員が「防衛大臣として今後の有事に備えるにあたり、国民に対してどのような意識や備えを持ってほしいのか、なにか国守りについて国民に訴えたいメッセージがあればお聞かせください」と質問した。小泉大臣は「防衛省職員そして自衛官が非常に崇高な精神でどれだけ厳しい日々の任務や