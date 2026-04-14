北朝鮮が、新型駆逐艦から戦略巡航ミサイルなど5発の試験発射を行いました。北朝鮮メディアは、5000トン級の新型駆逐艦「崔賢（チェ・ヒョン）」から戦略巡航ミサイル2発と対艦ミサイル3発の試験発射を行い、金正恩総書記が現地で視察したと報じました。戦略巡航ミサイルは約2時間10分、対艦ミサイルは約30分飛行し、黄海上の目標に命中したとしています。北朝鮮は海軍の核武装化を進めていて、金総書記は「核抑止力を拡大・強化す