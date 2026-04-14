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【「仮面ライダー」4Kリマスター版 2夜連続特別放送】 4月28日20時57分～：第40話「死斗！怪人スノーマン対二人のライダー」 4月29日20時57分～：第41話「マグマ怪人ゴースター桜島大決戦」 東京メトロポリタンテレビジョン（TOKYO MX）は、特撮ドラマ「仮面ライダー」のTVシリーズ 4Kリマスター版を4月28日・4月