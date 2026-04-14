Photo: 岡本玄介 2024年5月23日の記事を編集して再掲載しています。ホースがなくて取り回しやすい。庭掃除やサッシの隙間、愛車の掃除などで活躍するのが高圧洗浄機ですよね。電動のケルヒャーが代表格かと思いますが、サブ機としてあると便利なのがマルハチ産業のポンプ式スプレー｢霧王｣です。不要なペットボトルと合体 Photo: 岡本玄介