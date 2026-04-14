欧州サッカー欧州サッカー、イングランド1部リーズの日本代表MF田中碧が現地13日、敵地でのプレミアリーグ第32節・マンチェスター・ユナイテッド戦で先発出場。後半途中まで中盤で奮闘し、2-1勝利に貢献した。海外記者は試合後、田中に関わる驚きのデータを明かし、起用法を巡って様々な声が噴出している。田中は敵地オールド・トラッフォードでの一戦で、2月6日のノッティンガム・フォレスト戦以来、約2か月ぶりに先発出場。