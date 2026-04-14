春の季節感を演出する明るいビタミンカラーも素敵ですが、この時期には落ち着いた「ネイビー」を取り入れるのもおすすめです。黒ほど重くならず、きちんとした印象で大人の装いを引き上げてくれるかも。そこで今回は【GU（ジーユー）】スタッフが提案する、ネイビーを取り入れた「春の着こなしテク」をご紹介。抜け感のあるネイビーカラーコーデをぜひ参考にしてみて。 軽やかさ