ご近所トラブルと言っても色々ありますが、今回は筆者の友人H子が体験した出来事を紹介します。 庭木を剪定しないご近所さんに困っていましたが、剪定しないのには理由があって……？ 住民に指摘されても庭木を剪定しないご近所さんのある理由