15日の天気予報（岡山・香川） 15日（水）は雨が降ったりやんだりを繰り返して、傘が手放せない一日となりそうです。15日昼前後に本降りとなるところが多くなりそうです。この雨は16日（金）未明ごろまで続く見通しです。 14日（火）は最高気温が23℃前後で少し動いていると汗ばむくらいの気温でしたが、15日は最高気温が大幅に低くなりそうです。 日中もひんやりと感じられるため春物のコートや上着をはおって