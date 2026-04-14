女優の真野恵里菜が13日、自身のインスタグラムを更新。サッカー元日本代表でJ1鹿島に所属する夫・柴崎岳からのプレゼントを公開した。2人は2018年に結婚。24年7月に第1子を出産したことを報告している。 【写真】夫からのプレゼントに喜びの笑みを浮かべる 11日の誕生日に「またひとつ歳を重ねました!!」と35歳になったことを投稿していた真野。この日は「誕生日に夫がお花をプレゼントしてくれましたバスケットい