高松市動物管理ステーション提供：高松市 高松市は、犬や猫を一時的に保護する「高松市動物管理ステーション」を5月1日に開所します。 保健所に収容された犬や猫を受け入れ、飼い主への返還や、さぬき動物愛護センター「しっぽの森」（高松市東植田町）での譲渡につなげます。 最大で犬20匹、猫30匹まで保護でき、殺処分数の減少につながることが期待されています。総事業費は約5億6400万円の