先月、アルコールや薬物の影響下での運転容疑で逮捕されたブリトニー・スピアーズが、自らリハビリ施設に入所したようだ。現地時間4月12日、代理人が明らかにした。【写真】幸せそうだったのに・・ブリトニー・スピアーズ＆サム・アスガリのウエディング写真3月4日深夜、米カリフォルニア州ベンチュラで、アルコールや薬物の影響下による運転の容疑で逮捕されたブリトニー。当時、代理人は声明で「許しがたい、遺憾な出来事で